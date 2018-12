Derby River Boca, quante emozioni!

Un finale pirotecnico ha consentito al River Plate di vincere l'edizione 2018 della Coppa Libertadores nella sfida contro gli storici rivali del Boca Juniors. Il Superclasico tra le due squadre di Buenos Aires è finito 3-1 dopo i supplementari. All'andata - giocata alla Bombonera - la sfida si era chiusa sul 2-2. La partita decisiva si è giocata al Santiago Bernabeu di Madrid dopo gli scontri e l'aggressione al pullman dei giocatori del Boca che avevano portato al rinvio del match inizialmente previsto allo stadio Monumental il 24 novembre. I gol sono stati siglati da Benedetto per il Boca al 45' e Pratto al 68' per il River, poi nei supplementari ha segnato Quintero al 109' e Martinez ha chiuso la gara al 120', quando la porta del Boca era sguarnita perché il portiere si era lanciato nell'area avversaria alla disperata ricerca di un pareggio in extremis. Con il quarto successo nella loro storia in Copa Libertadores, il River Plate si qualifica anche per il Mondiale per Club.