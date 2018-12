Colombia, topi in Parlamento: fuggi fuggi dei deputati

Momenti di tensione in Colombia a causa della presenza di alcuni topi nel Congresso che riunisce il Senato e la Camera dei Rappresentanti: i roditori, simbolo della corruzione nel Paese, sarebbero stati lanciati nell'Aula dalla zona riservata al pubblico. Secondo Sebastián Díaz, capo ufficio stampa del senatore Armando Benedetti, quattro topi sarebbero stati messi "in una borsa che aveva un paracadute". Per il segretario del Senato, Gregorio Eljach Pacheco, la loro presenza ha provocato "un'illegale interruzione dell'attività legislativa".