Ecco cosa succede se piovono soldi per strada

All'improvviso la strada ha cominciato a riempirsi di dollari e sulla Route 3 a East Rutherford, nella zona metropolitana di New York, come era prevedibile è stato il caos. Le banconote erano state persi da un furgone portavalori, probabilmente per un difetto di chiusura delle portiere del veicolo. Alcuni automobilisti, appena visti i soldi, si sono fermati in mezzo alla strada per raccoglierli. Come reso noto dalla polizia locale, la confusione che si è scatenata sulla Route 3 ha causato alcuni tamponamenti.