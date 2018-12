Finlandia: si prepara al tuffo nel lago, ma la "nuotata" è sorprendente!

Ecco un video postato su Youtube qualche giorno fa in Finlandia da Mika Sagulin che probabilmente ha girato questo video col chiaro intento di far divertire chi lo avrebbe visualizzato. E a giudicare dal numero di visualizzazioni ha avuto successo. Il protagonista si presenta su una piattaforma sulle rive di un lago dalle acque specchiate, poggia il suo telo sulla staccionata e si prepara all'ultimo tuffo della stagione, quando... Sagulin ha spiegato in un commento al filmato che lo spessore del lago ghiacciato era di oltre 12 centimetri.