Tenta di fare rifornimento, ma la sua macchina è elettrica

Una donna ferma in una stazione di servizio in Russia cerca di fare rifornimento alla sua auto, ma non riesce a trovare il bocchettone per la pistola del carburante. Altri automobilisti, fermi in coda, filmano la scena divertente: la donna controlla tutta l’auto prima di appoggiarsi sconsolata e cercare aiuto con messaggi sul cellulare. E’ a questo punto che uno degli automobilisti che la osservano, le spiega che si tratta di una Tesla modello elettrico che quindi non ha bisogno del tradizionale rifornimento a benzina o gasolio.