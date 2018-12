Il premier Conte prova a salutare Berlusconi, ma lui...

Il presidente del Consiglio Conte e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si sono sfiorati nei corridoi del Quirinale in occasione degli auguri natalizi del presidente Sergio Mattarella. Nelle immagini Conte cammina proprio dietro all'ex premier. Quando una funzionaria del cerimoniale riferisce a Berlusconi che il presidente del Consiglio è proprio lì, il leader di Forza Italia non si volta per salutarlo e con un gesto piuttosto eloquente dice: "Ci sono loro che lavorano adesso..."