Sterling, il "cucchiaio" fa davvero ridere

Nel match di Coppa di Lega tra Manchester City e Leicester, il penalty sbagliato da Sterling per sua fortuna non incide sul risultato: la squadra di Guardiola vince ai rigori 3-1 (1-1- dopo i tempi regolamentari) e passa il turno, approdando alle semifinali della EFL Cup. Resta, però, la figuraccia dell'attaccante inglese, che voleva sorprendere l'estremo difensore avversario Danny Ward con un cucchiaio. L'esecuzione tuttavia non è stata delle migliori, motivo per cui il portiere del Leicester ha evitato l'umiliazione ed è andato a esultare con foga a pochi centimetri dall'autore del tiro.