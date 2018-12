Figli fuorisede, il "brutto scherzo" delle mamme

Quest'anno sono le mamme ad organizzare uno scherzetto niente male ai propri figli fuorisede. Nel video di quest'anno della casa di produzione "Casa Surace", a differenza di quello dello scorso anno in cui erano i figli a fingere di non voler rientrare a casa per le vacanze di Natale, sono le mamme a chiamare i propri pargoli, che studiano o lavorano in altre città, per fare loro un'insolita proposta. La comunicazione delle mamme che invitano i figli a restare dove sono, "perchè quest'anno abbiamo pensato di raggiungervi", sorprenderà, e non di poco, i ragazzi.