Collovati sospeso dalla Rai dopo le frasi a Quelli che il Calcio: «Quando una donna parla di tattica mi viene il volta stomaco»

Fulvio Collovati, opinionista Rai ed ex calciatore, è stato sospeso, a quanto si apprende, fino al 9 marzo dopo le sue dichiarazioni a "Quelli che il calcio", in onda su Rai2, a proposito della competenza femminile in materia di tattica calcistica.

«Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. E’ una mia opinione personale, ma non ce la faccio». Questa la frase incriminata pronunciata domenica nel corso di "Quelli che il calcio" su Raidue dall’ex campione del mondo Fulvio Collovati per la quale è finito nella bufera, soprattutto social, con le accuse di sessismo e discriminazione. Dopo le difese della moglie Caterina, nota presentatrice di trasmissioni sportive, ieri in serata erano arrivate anche le sue scuse, ma non sono bastate. "Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a "Quelli che il Calcio" pure in un clima goliardico, abbiano urtato la sensibilità delle donne. Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno, chi mi conosce sa quanto io rispetti l’universo femminile" aveva scritto su twitter l’ex di Inter e Milan.