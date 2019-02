Isola dei Famosi, la "notte di passione" di Jeremias e Soleil e la "sorpresa" Bettarini 21/02/2019 - 12:09

Ghezzal leader della settimana, Giorgia Venturini eliminata e l'ex calciatore all'Isola che non c'è. Ascolti tv in calo, con la Juve in diretta su Raiuno: per il programma condotto da Alessia Marcuzzi poco più di 2 mln e 600mila spettatori ed uno share pari al 14,4%