Ascolti tv, la Juve perde sul campo ma vince su Rai1 la prima serata del mercoledì: distanziata di parecchio l'Isola dei Famosi

ROMA - Con 6 milioni 878mila spettatori ed uno share pari al 25.5% è l’incontro di Champions League Atletico Madrid-Juventus andato in onda su Rai1 il programma più visto della prima serata tv di ieri. Su Canale 5 la sesta puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto 2 milioni 601mila spettatori, pari al 14.4%.

Sempre in prima serata, su Rai2 andava in onda la seconda puntata de La Porta Rossa 2, seguita da 2 milioni 584mila spettatori (10.2%). Su Italia 1 il film Il Mistero delle Pagine Perdute ha avuto 1 milione 230mila spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha visto? con il mistero della morte di Serena Mollicone ha raccolto davanti al video 2 milioni 154mila spettatori (9.4%). Su Rete4 Il Piccolo Lord ha avuto 1 milione 252mila (5.2%). Anche su La7 andava in onda un film, Un Colpo Perfetto che è stato visto da 771mila spettatori (3%).

Nell'access prime time prevale Striscia La Notizia su Canale 5 con 4 milioni 110mila spettatori (14.83%). Su Rai1 il pre partita Champions League ha avuto 4 milioni 679mila spettatori pari al 18.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1 milione 712mila spettatori con il 6.2%.

Il prime time è di Rai1 con 6 milioni 268mila spettatori pari al 22.96% contro i 3 milioni 617mila (13.25%) di Canale 5. La seconda serata è invece di Canale 5 con 1 milione 948mila (16.09%) contro 1 milione 871mila (15.45%) di Rai1. L’intera giornata è dell’ammiraglia Rai con 17.66% contro 16.87% di Canale 5.

Anche a livello generale sono le reti Rai a prevalere nel prime time con il 44.51% di share contro il 27.47% delle reti Mediaset. Rai vince anche in seconda serata con il 37.33% contro il 33.44% di Mediaset e nell'intera giornata con 38.93% contro 31.75% delle reti Mediaset.

Nella sfida tra i tg delle 20 prevale il Tg1 con 5 milioni 990mila (25%) seguito dal Tg5 con 2 milioni778 mila (19.7%) e quindi il Tg La7 con 1 milione 402mila (5.8%).

Su Rai1 c'era il post Champions League che ha avuto 2 milioni 89mila spettatori (12.1%), seguito da Porta a Porta con 921mila spettatori e il 10.8%. Su Canale 5 andava in onda X Style che ha avuto 565mila spettatori (13.8%).