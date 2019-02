Pd, l'audio choc di Richetti: «Martina può andare a ca***e, vi invito a farvi i c***i vostri...»

«Il mio audio è uno sfogo in ambito privato, dico e ripeto che sono incazzato nero per la costruzione delle liste delle primarie in alcune regioni. In alcune realtà Lotti e Faraone hanno imposto filiere di comando, non si può ripartire da De Luca. A me dei posti non interessa ma da un anno e mezzo lavoro all'aggregazione di giovani ragazzi alla politica per portare innovazione vera». Così Matteo Richetti, parlando all’Ansa, spiega il suo audio pubblicato su Repubblica e poi su altri siti, e che anche noi qui vi proponiamo. ribadendo però di «voler restare al fianco di Martina».

«Da un anno e mezzo - aggiunge Richetti - ho riunito 170 comitati in tutta Italia coinvolgendo giovani e risorse nuove che o diventano l’asse portante della mozione o non va. In alcune regioni come in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna abbiamo fatto un buon lavoro, ma in altre realtà, come in Sicilia, l’innovazione non c'è. Il mio è un dato di amarezza, Martina lo condivide e io sto al suo fianco fino alla fine della nostra avventura». Detto ciò, spiega il senatore dem, «non accetto lezioni anche da altre mozioni perché tutti dovrebbero mettere al centro l’innovazione».

A "stemperare" anche lo stesso Martina: «L'audio - sono le sue parole - è di qualche giorno fa, ed è ampiamente superato». «E' superato - ha aggiunto il candidato alla segreteria del Pd a "24Mattino" su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino - dalle cose che per fortuna abbiamo fatto poi dopo, sistemando alcune questioni interne. Per me quando si fa questo lavoro è ovvio che ci sono anche momenti di tensione, per fortuna superati».