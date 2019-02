Fedez: «Ho chiesto a Obama un selfie e mi ha detto no»

Fedez, che in questi giorni è a San Francisco, ha chiesto un selfie all’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, incontrato in palestra, che però gli ha risposto di no. In alcuni video pubblicati tra le Instagram Stories il rapper racconta: "Stamattina mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c'è Obama che fa la cyclette. E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perchè la prima cosa che avrei voluto fare era quella di prendere il cellulare e urlare "foto foto foto". Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me. Gli ho detto "sorry, can I take a picture with you?". Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano e mi dice: "No"".