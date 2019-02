«Apri le cosce e....», post indicibile di consigliere della Lega contro Emma Marrone. E il Carroccio lo espelle

AMELIA - «Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio» è il post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia (Terni) della Lega, Massimiliano Galli a commento del link di una notizia su un sito riguardante la cantante Emma Marrone che durante un concerto avrebbe urlato dal palco la frase «aprite i porti». Il partito ha annunciato oggi che il suo iscritto sarà espulso.

«La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia» ha sottolineato il segretario regionale, l’onorevole Virginio Caparvi. Il quale ha annunciato la decisione «irrevocabile» di avviare sin da subito le procedure per l’espulsione di Galli dal partito. «Anche il dissenso più forte - ha continuato Caparvi - non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento».

Già nel luglio 2017 lo stesso Galli, allora assessore, era stato protagonista di un’altra polemica "social", dopo che, sempre su Facebook, aveva espresso un commento anti-islam. «In Siria - aveva scritto - c'è in atto da più di 12 anni una guerra civile tra musul.. la differenza la fa il fatto di essere uno sciita o un sunnita. Secondo il mio pensiero si dovrebbero ammazzare tutti fino all'ultimo individuo siriano». Dopo quell'episodio e le reazioni che ne erano susseguite, Galli aveva dato le proprie dimissioni dalla giunta guidata dal sindaco di centrodestra Laura Pernazza.