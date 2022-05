"Bob, ascoltami": il discorso motivazionale del bimbo al compagno di squadra diventa virale

"Sono tutti più grandi di me, sono tutti più grossi", si lamenta il bimbo con l'allenatore durante una partita di rugby. Poi arriva il compagno di squadra, coetaneo, che lo prende per le spalle e gli parla faccia a faccia con grande maturità: "Bob, ascoltami. Non importa sei piccolo, basso, alto o grasso. Sei un giocatore incredibile, lo capisci? Abbracciami, dai andiamo". L'allenatore assiste alla scena, raccoglie un pallone e accompagna i due in campo: "La miglior squadra che ho mai avuto", dice.

