"Daresti 280 euro al mese ai tuoi figli?": tutta la storia di Francesca che rifiuta il lavoro

Se 70 euro alla settimana li dessero ai tuoi figli, tu cosa diresti? No, è ovvio. E allora perché ti lamenti? Non ti stupire se i ragazzi non vogliono lavorare, e che non trovi personale". E' la sintesi del video pubblicato su Tik-Tok da una giovane ragazza napoletana, Francesca, che ha spopolando sui social. Francesca spiega cosa le è capitato lo scorso 15 giugno, mentre cercava lavoro. Ecco il video integrale con tutta la conversazione tra Francesca e la datrice di lavoro.

