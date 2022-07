"Haters e piccoli eroi": a Giffoni il docufilm della polizia contro il bullismo

Un giovane eroe che, dopo aver salvato una bambina dall'annegamento, diventa bersaglio degli haters sui social perché down: una storia che mostra l'anima oscura del web, è l'occasione per parlare ai ragazzi e agli insegnanti dei pericoli di internet. È il contenuto del docufilm "Haters e Piccoli Eroi" prodotto dalla Polizia, che sarà lo strumento per aprire oggi una riflessione, quando gli agenti incontreranno a Giffoni Valle Piana i docenti e i ragazzi che stanno partecipando a due progetti di formazione promossi dall'ente autonomo Giffoni Experience.

