Piazza San Carlo, centralissima a Torino, di cose ne ha viste parecchie, ma mai questa: "Ti Amo Ancora", scritto così grande che si riesce a leggere solo dall'alto. Quella che sembrerebbe una dichiarazione comparsa questa mattina sui sanpietrini della piazza è in realtà un lancio promozionale della band torinese Eugenio in Via Di Gioia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA