“Venduta” dai genitori a 14 anni: il cap. Giorgia De Acutis illustra l'operazione che ha permesso di liberarla

I Carabinieri di Catania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone indagate di concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale.

In questa videointervista il Capitano Giorgia De Acutis, comandante della Compagnia Carabinieri di Caltagirone illustra l'indagine che - partita nel novembre scorso - ha consentito di accertare un gravissimo quadro indiziario nei confronti dei coniugi M.S. e M. E., rispettivamente di 49 e 41 anni e di S.S.L.,43enne, ritenuti responsabili di "spregevoli condotte” nei confronti di una delle figlie minori dei citati genitori, appena quindicenne e quattordicenne al momento dell’inizio dei fatti contestati, verosimilmente dall’ottobre 2020.

