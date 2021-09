«Sciogliersi un po'» con The Heron Temple: il cantautorato elettro-pop apre un nuovo capitolo

Sciogliersi un po' è il nuovo singolo dei The Heron Temple. Un nuovo capitolo di cantautorato electro-pop che fonde movenze elettroniche e giri di chitarra elettrica, per chi ha sognato almeno una volta di perdersi con qualcuno che si ama, per chi ama ballare sulle canzoni tristi e per chi, forse, ama anche litigare.

Il progetto The Heron Temple nasce ufficialmente nel 2016 dall'incontro tra Valerio Panzavecchia e Vincent Hank e vanta sin dall'inizio idee chiare: l'intento di unire la passione per il soul, il blues e il rock del passato con la più moderna musica elettronica. Nel 2017 partecipano all’undicesima edizione di X Factor Italia arrivando fino alla fase degli Homevisit sotto la guida di Manuel Agnelli. In seguito esce in anteprima su Rolling Stone Italia il primo singolo "Vulnerabile" che entra nella Viral 50 di Spotify e va on-air in alcune delle principali radio italiane tra cui Radio Italia, Rai Radio 1 e Radio Deejay.



Nei primi giorni del 2018 pubblicano "Milano ti divora" insieme a un videoclip live completamente stripped. Iniziano a girare come opening act per alcuni dei migliori artisti italiani: La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Willie Peyote, Edoardo Bennato. Nell’estate del 2019 portano in giro le loro canzoni in un tour acustico che attraverserà tutta Italia e lo stesso anno suonano al “The Boiler House” di Londra (Uk) in occasione del “Sicily Fest London”. Il duo ha attualmente terminato le registrazioni del primo Long-playing dal titolo “W.A.U.” acronimo di “Where Are U?”.

