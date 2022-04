Nella Giornata del Mare, i gommoni dell'Associazione Marecamp hanno accompagnato i giornalisti a cinque miglia del porto di Catania per l'osservazione dei cetacei in questo caso le Stenelle striate abitanti ormai "abituali" del nostro mare, così come altri cetacei osservati periodicamente. Un'esperienza aperta a tutti che l'associazione organizza per sensibilizzare ai temi della tutela e sostenibilità del mare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA