A Catania lo "Sport è Salute": festa in piazza Università

Una giornata di sport, benessere, salute e tanto divertimento. Piazza Università a Catania stamattina si è riempita di oltre 500 studenti provenienti da undici istituti etnei (“Fontanarossa”, “Musco”, “Diaz-Manzoni”, “Carducci”, “Pestalozzi”, “XX Settembre”, “Cavour”, “Maiorana”, “Dante Alighieri”, “ Dusmet” e “Vaccarini”) per animare i campi da gioco dimostrativi di Hockey, Badminton, Volley, Rugby e di molte altre discipline sportive. Tutto questo è “Sport è Salute”, il progetto promosso dalla Domenico Sanfilippo Editore (editrice del quotidiano La Sicilia), nato con l’obiettivo di attenzionare l’attività fisica giovanile con particolare riferimento al benessere psicofisico. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il CONI Sicilia, Catania Marathon e la DSE Pubblicità. “Una giornata di grande sport e di grande aggregazione- afferma il vice presidente vicario del CONI Sicilia Enzo Falzone- un grazie va al quotidiano “La Sicilia” che ha dato vita a questa manifestazione a cui noi abbiamo partecipato con enorme piacere. Voglio inoltre ringraziare tutte le scuole, le discipline sportive e le federazioni che hanno reso possibile tutto questo. Lo sport è vita, lo sport è benessere, lo sport è unione ed oggi questi risultati sono sotto gli occhi di tutti”. In piazza Università sono stati allestiti per tutta la mattinata campi da gioco dimostrativi. Ad aprire ufficialmente la manifestazione il direttore del nostro quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo. “Abbiamo fatto centro ma i veri protagonisti di oggi sono i ragazzi- spiega Paolo Oliveri, DSE Pubblicità- giovani alunni felici di trascorrere una splendida giornata all’aria aperta e hanno partecipato a questo evento con grande entusiasmo nel cuore di Catania. Siamo orgogliosi di quello che è stato fatto e sicuramente ci saranno altre manifestazioni come questa”

