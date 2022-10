A Misterbianco si è aperta “Didacta”, la fiera della scuola più importante del mondo

Sono 276 in totale gli eventi della tre giorni, all’hub Fiera di Misterbianco, tra workshop immersivi, seminari e convegni e oltre 75 le aziende che presenteranno prodotti e soluzioni innovative per la scuola. Dalla robotica al mondo Stem, dal metaverso alle aule della scuola 4.0, senza tralasciare le ultime novità in tema di cancelleria e editoria specializzata. Momenti di formazione e confronto riservata ai docenti siciliani, ai dirigenti e alle istituzioni scolastiche.

La manifestazione, dedicata a Mario Lodi nel centenario della nascita, è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre a aziende e addetti ai lavori.

