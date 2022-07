A Stromboli scienza e poesia insieme per raccontare i corpi celesti

"Quest'anno abbiamo messo a diretto contatto poesia e scienza come si faceva nei tempi antichi. Così abbiamo potuto vedere, ad esempio, quanta astrofisica ci sia in Pirandello. Quest'anno abbiamo avuto anche il patrocinio d'eccezione dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Istituto nazionale di astrofisica e ne abbiamo approfittato per andare a caccia degli inventori delle costellazioni". Queste le dichiarazioni di Ettore Perozzi, Head of Space Situational Awareness Office dell'Agenzia spaziale italiana. (Immagini Us Festa del teatro Eco Logico di Stromboli)

