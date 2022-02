Abbandona il cane (di cui si sono perse le tracce) come fosse un rifiuto: ripreso da telecamere

Abbandona il cane sotto le telecamere installate dalla Polizia Municipale a Portella (ex deposito armi). Ad accertarlo sono stati gli uomini del Reparto Ambientale coordinato dagli ispettori Cosimo Peditto e Giacomo Visalli sotto la guida del commissario Giovanni Giardina comandante vicario del Corpo di Polizia Municipale di Messina. L'uomo giunto sul posto a bordo della sua auto, si è prima liberato del sacchetto di spazzatura gettandolo tra la vegetazione e poi, come se nulla fosse, ha aperto il cofano della vettura ed afferrando un cane di media taglia, di colore bianco con delle chiazzE scure sui fianchi, lo ha fatto scendere dall'auto gettandogli dietro la sua coperta. Il soggetto non si è nemmeno preoccupato di lasciare cibo e acqua, ha chiuso il cofano ed accertatosi che il cane non si fosse riavvicinato all'auto è partito allontanandosi definitivamente. Dalle immagini della telecamera, installata dall'amministrazione comunale su disposizione dell'assessore all'Ambiente Dafne Musolino e finanziate con i fondi Pon Metro, gli agenti hanno accertato che il cane è rimasto qualche ora aggirandosi nei paraggi per poi far perdere le tracce.

Giunte sul posto le pattuglie non hanno rintracciato il cane e le ricerche si sono protratte nei giorni seguenti a lunedì scorso, giorno dell'abbandono. Neanche con la collaborazione attiva delle associazioni animaliste si è arrivati ad un esito positivo nelle ricerche. Il responsabile è stato identificato lo stesso pomeriggio, ed è stato verbalizzato per l'abbandono dei rifiuti e deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono e maltrattamento di animali, inoltre l'autovettura utilizzata è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Il comandante Vicario Giardina invita tutti i cittadini a segnalare, alla centrale operativa della Polizia Municipale qualsiasi avvistamento nella zona di un cane che possa corrispondere alla descrizione o alle foto diffuse mediante media.

