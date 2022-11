Venezia fa i conti per la prima volta quest'autunno con un'acqua alta severa: per questo si sono alzate le barriere del Mose. Grazie alle prove tecniche fatte durante i mesi scorsi, le barriere si sono state sollevate in appena 30 minuti per contrastare l'acqua alta.

