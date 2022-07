Al via i lavori alla Circonvallazione, il cantiere durerà almeno un anno

Nuova pavimentazione, nuovi marciapiedi e nuove strutture in ferro. Cominciano stamattina i lavori nella circonvallazione di Catania. Un cantiere, della durata di circa 12 mesi, per un intervento che si aspettava da quasi vent’anni. “Parliamo della più importante strada di Catania e oggi possiamo dire che finalmente ci siamo - spiega l’assessore alla Mobilità Giuseppe Arcidiacono -. Gli operai sono già al lavoro in via Felice Fontana per un cantiere che durerà almeno un anno e che, comunque, provocherà qualche disagio alla circolazione perché verrà chiusa una corsia. Ci appelliamo quindi alla pazienza dei cittadini ma, alla fine, otterremo un risultato importante”.

Tra la rotatoria di Nesima e la Tangenziale di Catania, a pochi passi dal nuovo presidio ospedaliero “Garibaldi”, il traffico per ora, complice la chiusura delle scuole, procede regolare. “Si tratta di un lavoro certosino cominciato oltre un anno fa - sottolinea l’assessore alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi -. Stiamo aprendo vari cantieri in tutta la città grazie ad una programmazione che darà presto grandi risultati per l’intera Catania”.



