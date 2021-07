Al via l'organizzazione della prima Sicily Music Conference

La musica protagonista in Sicilia e la Sicilia protagonista della musica.

È l’obiettivo di Sicily Music Conference, la prima conferenza internazionale in Sicilia che nella primavera 2022 ospiterà una serie di incontri, panel, workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica.

Da Palermo a Catania, passando per Enna, Agrigento e Bagheria, si parlerà di tecnologia nella musica, ecosostenibilità, gender balance, copyright, con grande l’attenzione all’area educational.

Cinque giorni in cui i riflettori saranno puntati sull’isola. 5 giorni, in presenza e in streaming, per raccontare il territorio e per rendere la Sicilia un punto di riferimento nazionale e internazionale. Il rilancio del settore della musica e della cultura è ormai un’urgenza globale e la Sicilia, terra natia di molti talenti contemporanei e culla della cultura nei secoli, torna protagonista.

