"Vi ringraziamo per averci accompagnati per questi 75 anni". E' emozionata e commossa Laura Canto, hostess di Alitalia che ha salutato così alla vigilia dell'ultimo volo per la compagnia aerea, i passeggeri. Il saluto a Fiumicino ha fatto scattare l'applauso al gate. Il video è stato pubblicato dalla stessa hostess sul suo profilo Facebook.

