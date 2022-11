Max Allegri è reduce da un buon filotto in campionato, con sei vittorie consecutive, ma il pubblico torinese non sembra avergli perdonato l'inizio molto stentato culminato con la clamorosa eliminazione dalla Champions League. Allegri è andato al Pala Alpitour di Torino per l’attesa sfida delle ATP Finals tra Djokovic e Tsitsipas e quando le telecamere lo hanno inquadrato il pubblico lo ha coperto di fischi.

