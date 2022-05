I sacchetti di plastica continuano a fare danni. Per l'ambiente, visto che possono impiegare centinaia di anni a degradarsi completamente, e non solo. Assobioplastiche , l'Associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili, indica che e' illegale un sacchetto bio su quattro in circolazione in Italia nel 2020, in un'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie.

