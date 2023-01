Amministrative, a Catania il M5S apre a tutti i partiti alternativi alla Destra

“Per Catania vogliamo lanciare un progetto e il Movimento Cinque Stelle apre a tutte quelle forze politiche della città che vogliono essere alternative alla Destra…”. Lo ha detto Nuccio Di Paola, referente regionale M5S, incontrando la stampa oggi a Catania in vista delle elezioni Amministrative nei prossimi mesi. “Abbiamo individuato una squadra - ha aggiunto - e con quella squadra vogliamo andare in giro per i quartieri per convincere quanti più cittadini della bontà della nostra visione”.

All’incontro con i giornalisti in Municipio hanno partecipato la deputazione Cinquestelle composta da Jose Marano e Martina Ardizzone dell’ARS, il deputato nazionale Luciano Cantone, il capogruppo M5S in consiglio a Catania Graziano Bonaccorsi e i consiglieri comunali del Catanese del M5S.

