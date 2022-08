Anche a Catania è padel-mania: il boom dello sport del momento

Racchette, palline e tanta voglia di divertirsi. Anche d’estate il Padel conquista gente di ogni età che si sfida sul rettangolo blu. Uno sport, arrivato dal Sudamerica con un boom di praticanti registrato durante la pandemia, che oggi conta appassionati in ogni angolo della Sicilia. Uomini, donne, ragazzi e ragazze che si danno battaglia nel corso di moltissimi tornei e manifestazioni. “E’ una disciplina che sta prendendo sempre più piede- spiega Alessandro Gullotta, istruttore di Padel-oggi abbiamo tanti giocatori siciliani nel giro delle nazionali “over” e “under” e di questo ne siamo assolutamente orgogliosi. Avvicinarsi al Padel è molto semplice e sempre più ragazzini vogliono giocarci. Ragazzi e ragazze che rappresentano le basi dell’intero movimento”.

Che siano semplici dilettanti o giocatori di livello avanzato, il Padel crea unione e socializzazione in campi drenanti di ultima generazione e garantiti dai marchi internazionali. Questo significa una resa nettamente superiore rispetto al normale soprattutto in caso di pioggia. “Si tratta di una sana passione che conquista tutti noi- sottolinea l’appassionato di Padel Gaetano Napoli- è un gioco che coinvolge un’ampia platea che va dai ragazzini agli ultra settantenni. Uno sport semplice nelle regole e nel modo di giocare dove non serve una tecnica raffinata per potersi divertire”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA