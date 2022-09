Anchorwoman ha i sintomi di un ictus in diretta tv, i colleghi la salvano

Una giornalista, Julie Chin, è stata colpita da un ictus mentre conduceva il suo programma. Improvvisamente ha cominciato a biascicare le parole e a ripeterle, poi i colleghi hanno fiutato il pericoloso e sono intervenuti tempestivamente.

La giornalista stava parlando del mancato lancio del razzo Artemis I, quando improvvisamente ha cominciato a biascicare e ripetere le parole.

“Scusatemi, stamattina qualcosa non va e mi scuso con tutti”, ha detto Julie.

I colleghi presenti in studio, però, si sono subito accorti che qualcosa non andasse, per questo hanno chiamato i soccorsi. Poco dopo l’intervento dei sanitari, i medici hanno parlato di “principio di ictus“.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA