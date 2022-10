Armi e droga rinvenuti in una palazzina di viale Moncada a Librino: il video dei carabinieri

Ecco il video diffuso dai carabinieri a corredo della notizia del sequestro di una santabarbara di armi, munizioni e droga nel quartiere Librino. In un vano di un palazzina in viale Moncada, i militari - oltre a 6 chili di hashish - hanno rinvenuto 5 fucili da caccia, di cui tre “a canne mozze” artigianalmente modificati, 1 pistola mitragliatrice di provenienza cecoslovacca, 1 pistola Glock modificata, 352 munizioni di vaio calibro, un giubbotto antiproiettili, un lampeggiante blu per auto, vari kit per la pulizia delle armi e svariato materiale per travisamento.

