Cinque persone, tra cui una donna, hanno rischiato grosso dopo che la loro auto è finita in acqua travolta dalla mareggiata. E' successo a Lampedusa sul molo di Cala Pisana. Volevano fare un giro in auto per ammirare il mare in tempesta quando un'ondata li ha presi in pieno. Tutti sono riusciti ad abbandonare l'auto appena in tempo.

