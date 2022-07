Bagno di folla al Katanè per il ballerino Nunzio Stancampiano, fenomeno dell'ultima edizione di “Amici”

Bagno di folla per “Nunzietto”. Lui è il vero fenomeno dell'ultima edizione di “Amici”. La presenza del ballerino Nunzio Stancampiano nella Scuola di Canale 5, non è passata certamente inosservata anche per via di alcuni scontri che lo hanno visto protagonista. Classe 2003 di Adrano, sin da piccolo la sua passione è la danza che ha coltivato con costanza e fatica. Ha frequentato la scuola di danza di Raimondo Todaro. Ha raggiunto la finale dei campionati europei del 2019. Adesso è ritornato tra la sua gente. Nunzio è stato letteralmente sommerso dall’affetto del pubblico siciliano al centro commerciale “Katanè” di Gravina di Catania.

Terminata la sua avventura ad Amici 21, per Nunzio Stancampiano le porte della televisione si sono subito riaperte: già questa estate, infatti, il ballerino siciliano è protagonista a “Battiti Live”, la kermesse canora condotta da Elisabetta Gregoraci. Non solo, perché c’è anche chi è pronto a scommettere che a settembre Nunzio sarà uno dei vipponi che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 7, dove potrebbe far faville grazie alla sua simpatia e alla sua verve. A tal proposito, però, per saperne qualcosa dovremo attendere la fine di agosto, quando verrà svelato ufficialmente il cast.

Nunzio è molto protagonista anche sui social. Il suo profilo Instagram conta 369mila follower. Tutti pronti e attenti a scoprire ogni singolo dettaglio della sua vita. Il ballerino di Adrano è ormai diventato un simbolo della nostra Terra. Durante una puntata di “Amici”, infatti, il suo essere “troppo” siciliano è diventato un vero caso mediatico. Da lì ha conquistato il cuore di tutti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA