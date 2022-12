Berlusconi, la cena del Monza e il pullman di tr**e

Silvio Berlusconi ha partecipato alla serata natalizia del Monza per lo scambio di auguri con la squadra e gli sponsor. "Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo!", ha detto il presidente biancorosso. Ma a far discutere è stata una battuta sfuggita all'ex premier nel corso dell'evento: dopo aver fatto complimenti al mister Palladino ("Bravo, simpatico, gentile"), ha detto che per dare uno stimolo in più ai giocatori ha fatto una promessa: "Se vincete con Juve e Milan faccio arrivare un pullman di t...e".

