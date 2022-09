Bolletta da 16 mila euro, lo chef Vissani: «Così chiudiamo»

"Bisogna non parlare di politica, perche' si stanno facendo la guerra tra partiti. Devono pensare alla nostra piccola Italia, tutti quanti insieme, per poter uscire fuori da questo baratro. Dobbiamo assolutamente abbattere questi costi perche' senno' chiudiamo tutti. Lo Stato vuole questo?". Si sfoga cosi' lo chef Gianfranco Vissani, che gestisce il ristorante Casa Vissani e che a luglio ha visto triplicare il costo della bolletta rispetto a un anno fa. "Qualcuno dovrebbe dire 'chiudete che fate prima', perche' non ci sono alternative. Non abbiamo nemmeno soluzioni di rateizzazione. A questi costi, dove andiamo?", spiega il figlio Luca.

