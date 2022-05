Bufera sulla conduttrice tv veneta dopo Cosenza Vicenza: «Tanto verrete tutti qui a cercare lavoro»

Lo scorso 20 maggio il Cosenza ha battuto il Vicenza per 2-0 nella gara di ritorno dei playout di Serie B, condannando i biancorossi vicentini alla retrocessione in C. Nel post-partita, all'esterno dello stadio Marulla del capoluogo calabrese, il giornalista della tv locale veneta Tva ha intervistato alcuni tifosi della squadra di casa. Un papà e suo figlio di 7 anni esprimono la propria gioia per la vittoria del Cosenza e il piccolo alle telecamere esclama: «Lupi si nasce!». Una frase che ha scatenato la reazione della conduttrice Sara Pinna, che dallo studio della trasmissione "Terzo Tempo biancorossa" ha risposto al bambino con un'affermazione destinata a sollevare un polverone: «E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro».

