Bufera sulla tv pubblica, i candidati abbandonano il dibattito

In Slovenia il sindacato dei giornalisti della televisione di Stato (RTV Slovenija) chiede le dimissioni del direttore generale per la gestione del confronto elettorale di giovedì sera, quando metà dei politici presenti in studio ha abbandonato il dibattito in polemica con il conduttore, anch’egli invitato alle dimissioni immediate. Nel Paese ex jugoslavo domenica si vota per le elezioni parlamentari.

La direzione di RTV ha ricordato in un comunicato che durante la campagna elettorale si sono svolti 14 confronti sul primo canale del servizio pubblico, «durante i quali i partiti politici hanno potuto scambiarsi opinioni su vari temi di attualità.» Secondo alcuni organi di stampa, domenica i giornalisti di RTV potrebbero indire uno sciopero e ridurre la copertura della tornata elettorale.

