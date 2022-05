Payton Gendron, 18 anni, e' stato identificato come l'autore della strage nel supermercato di Buffalo, Stato di New York, che si e' verificata il 14 maggio. Prima e durante la sparatoria l'assassino ha filmato tutto in diretta su Twitch usando l'account "jimboboiii". Si vede una persona arrivare in auto al supermarket, parcheggiare, estrarre l'arma e puntarla contro persone innocenti. Il bilancio del massacro e' di almeno 10 morti.

