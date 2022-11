Cade sui binari della metro a New York, salvato in extremis

Un uomo cade sui binari della metro a New York e viene salvato in extremis prima dell'arrivo dei vagoni e del treno. Lo spettacolare e provvidenziale salvataggio all'ultimo secondo da parte di un altro passeggero, definito dalla stampa Usa come "buon samaritano", con l'aiuto e l'assistenza di due agenti del 25° distretto della polizia di New York è avvenuto intorno alle 16:30 di giovedì pomeriggio, durante il Giorno del Ringraziamento, alla stazione di East Harlem tra la 116esima Strada e Lexington. La coppia di agenti è stata avvertita dai pendolari della caduta dell'uomo sui binari della stazione. Le riprese delle videocamere del New York Police Department mostrano l'intervento dei due poliziotti per soccorrere l'uomo ferito, che grazie alle rapide azioni degli agenti Bokth e Victor, è stato quindi salvato dai binari pochi istanti prima che un treno in arrivo entrasse in stazione e passasse sul binario. Il giovane è stato trasportato in un ospedale locale con ferite lievi.

