Cani 'eroi' salvano due ragazzi in Sicilia

Nella settimana centrale di agosto fondamentale si sta rivelando il supporto dei bagnini a quattro zampe. La Sics, Scuola italiana cani salvataggio, ha reso noto un intervento in Sicilia: due ragazzi di 12 e 19 anni sono stati soccorsi davanti alla spiaggia di Giardini Naxos intorno alle ore 16 di sabato. I due stavano rincorrendo il pallone volato al largo a causa del vento, ma si sono ritrovati in balìa di una corrente molto forte che impediva loro di tornare indietro. A dare l'allarme alle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani è stata la mamma del dodicenne. In loro soccorso sono partiti Robin Hood, golden retriever di 4 anni e Zeus, terranova di 6 anni. Dopo aver lanciato loro il baywatch è iniziata l'operazione di recupero e in alcuni minuti Robin Hood e Zeus hanno riportato a riva i due ragazzi trainati dai baywatch. (NPK)

