Il videoclip "U megghiu jocu", di Claudia Rizzo

Il brano fa parte del suo nuovo album "Radici di un mare aperto", un omaggio alla sua Sicilia. Le tracce che compongono il nuovo progetto di Claudia Rizzo ci rapiscono in un’atmosfera senza tempo, guidandoci alla scoperta di nuove geografie attraverso luoghi non da attraversare ma che ci attraversano.

U megghiu jocu è un inno al non lasciarsi travolgere dagli eventi e vivere con semplicità. “Questo brano – spiega l’artista - rappresenta il gioco, l’irriverenza e la vera essenza del carattere di un vero artista: la capacità di trasformare la soluzione in un enigma”. Tornando al disco, l’amore per la propria terra, il caldo e l’azzurro del mare accompagnano l’ascoltatore un viaggio in una Sicilia senza tempo, sotto un cielo caleidoscopio di suoni e colori. Dove ogni brano è un capitolo di questo viaggio: come Eclissi, che racconta l’incontro della luna e del sole con il loro amore impossibile; o come Malia, ballad agro-dolce e sognante; o ancora Senza sciatu, che riporta ad atmosfere gitane.

Cantante e attrice siciliana, laureata al Dams, Claudia Rizzo si forma presso la BSMT, accademia di musical Theater, dove si diploma prima di approfondire gli studi di performer a Londra presso la Guilford School of Acting. Partecipa all'Accademia del Festival di Sanremo. E’ performer in vari musical e attrice in cortometraggi.

Nel 2010 fonda in Sicilia l'Accademia di arte e spettacolo Le Muse, centro multidisciplinare di arte e spettacolo che attualmente dirige. L’eclettismo e la versatilità la fanno promotrice di eventi e collaborazioni in progetti, spettacoli, laboratori e workshop riguardanti il cinema, il canto, il teatro e la musica coinvolgendo artisti ed enti culturali. E’ voce della formazione Sapore Italiano, progetto musicale che fonde cantautorato, jazz , bossa nova, folk, musica latina e mediterranea.



