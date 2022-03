Caro carburante: Qe, sfonda i 2 euro al litro anche in self

Proseguono gli incrementi sulla rete carburanti. I prezzi della benzina e del diesel superano 2 euro nella maggior parte dei benzinai di Milano e sale la preoccupazione tra i lavoratori. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri, comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, infatti, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,004 euro al litro (venerdì 1,912), con i diversi marchi compresi tra 1,994 e 2,032 euro al litro (no logo 1,971). Il prezzo medio del diesel self schizza a 1,901 euro al litro (venerdì 1,788) con le compagnie posizionate tra 1,881 e 1,977 euro al litro (no logo 1,891). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 2,117 euro al litro (venerdì 2,039)

