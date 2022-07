Castellammare, prende a martellate uno scoglio per ricavarne i datteri di mare

Sulla spiaggia di Castellammare di Stabia (Napoli), un uomo prende a martellate un grosso masso, una sorta di scoglio estratto dal fondale del mare per prendere i datteri di mare. Ne avrebbe portati via almeno una cinquantina. A denunciare l'accaduto è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che pubblica sulla sua pagina Facebook il video registrato con un cellulare in cui viene ripreso l'uomo, intento a rompere lo scoglio con un martello, che poi è stato segnalato alla Capitaneria di porto stabiese, la quale ha aperto un'inchiesta in merito.

