Catania, dentro il deposito dove “allungavano” la vita ai cibi scaduti: il video del Nas

Ecco il video diffuso dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Catania a corredo dell'operazione che ha permesso di scoprire in un deposito un ingente quantità di prodotti alimentari scaduti, rietichettati e reimmessi nei circuiti commerciali locali, ponendo fine ad un congegnato sistema di vendita sottobanco di migliaia di confezioni contraffatte. In un locale attiguo invece sono stati rinvenuti i macchinari e le attrezzature utilizzate per la contraffazione delle confezioni scadute, tra cui un sigillatore automatico, una etichettatrice professionale, diverse bobine di etichette, inchiostri, sverniciatori e circa un migliaio di confezioni appena contraffate e rietichettate con nuova data di scadenza, pronte per essere rimesse in vendita attraverso i normali canali commerciali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA