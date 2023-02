Catania, far west in via Di Sangiuliano: fuochi d'artificio per strada e tra i passanti

La domanda sorge spontanea: perché? Non tanto perché si continui a sparare botti, tra l’altro alcuni tipi di libera vendita e ben nota passione dei catanesi, ma perché si continui a farlo su pubblica via - nel caso dei video, gli ennesimi, si tratta di stanotte allo scoccare della mezzanotte e in piena via Di Sangiuliano - con macchine in transito e il serio pericolo di causare incidenti o ferire qualcuno.

Delle due l’una: a Catania ognuno può decidere di fare quel che vuole e quando vuole, infischiandosene delle regole, della sicurezza altrui (e propria) e certi della completa impunità e del mancato controllo.



Nei video tra l’altro si vede anche come una volta terminato il festeggiamento, di norma avviene per un compleanno, i residui dei botti vengono poi spostati dalla sede stradale senza un minimo di sicurezza, considerato il numero di incidenti rilevati dalle cronache rispetto ai botti inesplosi.Se qualche regola ancora c’è sono i tutori dell’ordine, e della sicurezza pubblica, a doverla fare rispettare.

