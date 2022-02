Catania, il corteo degli studenti per dire no all'alternanza scuola lavoro

Protesta degli studenti delle scuole di Catania che sono tornati in piazza «contro l'alternanza scuola-lavoro». I ragazzi hanno sfilato in corteo nel centro della città. «A gennaio la tragica morte di Lorenzo durante le ore di stage professionale in fabbrica a Udine; qualche giorno fa è morto Giuseppe, un sedicenne, anche lui durante uno stage, in un incidente stradale in provincia di Ancona. I posti di lavoro non sono sicuri; l’alternanza scuola-lavoro e i percorsi duali di formazione conducono gli studenti troppo presto in un mondo del lavoro fatto di sfruttamento, precarietà e insicurezza», afferma una nota.

